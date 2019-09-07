В Удачном загорелось 5-тиэтажное общежитие

06 сентября 2019 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

06 сентября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора в г.Якутске и Мирнинском районе. Общая площадь горения 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

06 сентября 2019 г. в 01.12 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в 5-ти этажном общежитии в г.Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из квартиры был виден дым. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 18 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

06 сентября 2019 г. в 03.49 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар на складе в п.Эльга Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена кровля склада на площади 1 кв.м. Предположительная причина короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!