В Удачном вынесли приговор мужчине, который избил полицейского

Прокуратура города Удачного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), а также по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ либо статьей 264.1 УК РФ).

Установлено, что в конце октября 2018 года подсудимый будучи ранее судимым за преступление, предусмотренное ст.264.1 УК РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения вновь сел за руль транспортного средства.

Он же, в середине декабря 2018 года, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес находившемуся при исполнении служебных обязанностей сотруднику полиции не менее 2 ударов кулаком, а также 1 удар ногой, причинив последнему телесные повреждения.

По результатам рассмотрения судом уголовного дела, мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства на 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.