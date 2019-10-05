05.10.2019
23:55
81
Якутия
В Удачном профессиональный праздник совпал с юбилеем школы №24
Накануне Международного дня учителя школе № 24 г. Удачный Мирнинского района исполнилось 35 лет. Глава администрации МО «Город Удачный» Артур Приходько поздравил педагогов с юбилеем учебного заведения и профессиональным праздником.
Теплые слова поздравления Артур Приходько сказал всем учителям, которые трудятся в Мирнинском районе. Артур Владимирович вручил подарки директору школы №24 Кристине Ивановой-Александровой.
От имени Партии «Единая Россия» пожелания удачной работы, реализации задуманного и талантливых учеников передала педагогам главный специалист по социальным вопопросам администрации МО «Город Удачный» Алена Шестакова.
Фото: Мирнинское отделение «Единой России».
Источник: Пресса "Единая Россия".
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