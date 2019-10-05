В Удачном профессиональный праздник совпал с юбилеем школы №24

Накануне Международного дня учителя школе № 24 г. Удачный Мирнинского района исполнилось 35 лет. Глава администрации МО «Город Удачный» Артур Приходько поздравил педагогов с юбилеем учебного заведения и профессиональным праздником. Теплые слова поздравления Артур Приходько сказал всем учителям, которые трудятся в Мирнинском районе. Артур Владимирович вручил подарки директору школы №24 Кристине Ивановой-Александровой. От имени Партии «Единая Россия» пожелания удачной работы, реализации задуманного и талантливых учеников передала педагогам главный специалист по социальным вопопросам администрации МО «Город Удачный» Алена Шестакова. Фото: Мирнинское отделение «Единой России».

Источник: Пресса "Единая Россия".

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