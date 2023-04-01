В училище олимпийского резерва открыли доску памяти погибшего выпускника

В училище олимпийского резерва открыли мемориальную доску памяти погибшего омоновца

В училище олимпийского резерва открыли памятную мемориальную доску и «Парту Героя» имени бойца ОМОН «Бизон» Росгвардии Андрея Ощепкова

Республиканское училище (колледж) олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева присоединилось к всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя». За ученическим столом, на котором размещена фотография и биография сотрудника ОМОН «Бизон» Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) старшего прапорщика полиции Андрея Ощепкова, право сидеть будет присуждаться лучшим учащимся.

В торжественной церемонии открытия памятной мемориальной доски и «Парты Героя» имени Андрея Ощепкова приняли участие директор училища Семен Чердонов, одноклассники, выпускники, педагогический коллектив и студенты, заместитель начальника территориального Управления Росгвардии полковник Николай Чичихин, командование и ветераны ОМОН «Бизон», руководитель штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Александр Кузьмин, родные и близкие Андрея Ощепкова.

«К сожалению, уходят из жизни лучшие. Гибнут в первую очередь потому, что никогда не прячутся за спины своих боевых товарищей, — обратился к участникам мероприятия полковник Чичихин. – Андрей Ощепков учился здесь и получил блестящие навыки спортсмена, который привык стоять до конца, имел силу и крепость духа. Уверен, что за партой Героя будут сидеть самые достойные ребята, испытывать гордость и соответствовать той планке характера, которую имел Андрей».

Отметим , что памятное мероприятие состоялось в день образования ОМОН «Бизон». Отряду исполнилось 30 лет.

Справочно:

Ощепков Андрей Валерьянович родился 27 мая 1985 года в селе Сатагай Амгинского района. В школьные годы активно принимал участие во всех спортивных мероприятиях, становился призером ряда республиканских соревнований среди юниоров, профессионально занимался боксом, поэтому и поступил в училище олимпийского резерва.

Службу в ОМОНе нес с 2008 года, выполнил три служебно-боевые командировки в Северо-Кавказский регион.

22 июня 2022 года он погиб на территории проведения специальной военной операции в составе сводного отряда ОМОН «Бизон» Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).

Указом Президента Российской Федерации за проявленные мужество, смелость и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, старший прапорщик полиции Андрей Ощепков награжден орденом Мужества (посмертно).