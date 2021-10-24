В ТЮЗе Якутии ставят Достоевского

27 и 28 октября в 17:00 в Театре юного зрителя Республики Саха (Якутия) состоится показ ПРЕМЬЕРЫ спектакля «Всем, кого касается» Даны Сидерос в постановке отличника культуры Республики Саха (Якутия) Розалии Тартакыновой, сценография от Егора Аммосова.

Спектакль затронет проблему подрастающего поколения, проблему толерантности нашего общества к детям с ограниченными возможностями. Герой пьесы Костя, один из братьев-новичков класса, лишенный способности говорить, берет на себя эту непростую роль, молча выдерживая натиск непонимания и отвержения со стороны одноклассников. Эта тема требует особого внимания в школьной среде, так как на сегодняшний день остро обозначена проблема физического и психического здоровья детей. В спектакле сыграют молодые, талантливые артисты театра, а главные роли братьев исполнят знакомые вам артисты Ньургун Черов и Спартак Ларионов.

В этом году главный режиссер театра заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Александр ТИТИГИРОВ отмечает 30-летие творческой деятельности. В связи с событием известный режиссер готовит спектакль «»Хроника безумия…» по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Работа посвящена 200 — летию со дня рождения писателя. Премьера состоится 9 ноября в 18:00 в Саха академическом театре им. Платона Ойунского. «Преступление и наказание» – гениальный роман, многократно экранизированный и не раз представленный на сцене. Главного героя сыграет талантливый артист театра Никита СОЛОВЬЕВ, очень надеемся, что его новая роль доставит удовольствие зрителю.