В ТЮЗе впервые показали спектакль с лазерным шоу

Впервые в Якутске 21 декабря на сцене Театра юного зрителя Якутии состоялась премьера спектакля «Мальчик озорник» («Мэник Мэнигийээн») в современном лазерном исполнении. Наши юные зрители по достоинству оценили спектакль с лазерным эффектом.

Постепенно зрительный зал заполнился веселой детворой и улыбающимися родителями. В зале стоял оживленный гомон: зрители вспоминали прошлогоднее представление и предвкушали новые сюрпризы от организаторов праздника. Наконец новогоднее представление началось!

В пространство театра врываются яркие световые лучи, принимая любые формы. Луч лазера производит впечатление абсолютно реального и осязаемого, вызывая желания дотронуться до него. И вместе с этим на сцене выходят артисты театра. Артисты как всегда были на высоте. Они с удовольствием вжились в новые образы и подарили детям удивительные приключения Мэник Мэнигийээнэ, который понял, что надо творить хорошие дела, чтобы его близкие поверили в его искренность и душевную теплоту.

И вдруг из сказочного леса выходит красавица Снегурочка и дарит детям замечательную новогоднюю песню и вместе со Снегурочкой веселые персонажи спектакля устроили танцевальный челлендж. После зажигательного танца, все вместе по традиции, хором приглашают на сцену любимого Деда Мороза и зажигают новогоднюю елку. Детишки с большим удовольствием читали стихи и пели песни Деду Морозу.

Также, сегодня показали постановку «Мальчик озорник» («Мэник Мэнигийээн») с тифлокомментированием. Гостями представления стали юные зрители с нарушением зрения. Это не первая постановка в ТЮЗе с тифлокомментированием, первый спектакль подарили еще в 2021 году. Вместе с Республиканской библиотекой для слепых театр радует детишек, ведь помочь наполнить черно-белый мир особого ребенка яркими и светлыми тонами можно только совместными усилиями.

С 22 по 29 декабря 2022 года и со 2 по 7 января 2023 года любимый театр детворы приглашает на первую грандиозную лазерную сказку «Мальчик озорник» («Мэник Мэнигийээн»).

Вас ждет встреча с героями якутской сказки в лучах современной световой инсталляции, зажигательные танцы и встреча с Дедом Морозом, которая обязательно понравится юным зрителям.

Всех с нетерпением ждем на премьеру!