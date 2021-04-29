В ТЮЗе – премьера!

4, 5 мая по традиции ТЮЗ показывает спектакли на военную тему. Их в репертуаре достаточно много. В эти дни зрители смогут посмотреть совсем новый спектакль «Вечно живые» (“Өрүү тыыннаахтар”) Виктора Розова в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Александра Титигирова. Этот спектакль увидел свет благодаря поддержке партийного проекта «Единой России».

Спектакли режиссера очень искренние, дающие много информации во время просмотра и умеющие погрузить каждого зрителя в атмосферу спектакля. Каждый персонаж становится ближе и его жизнь проходит перед глазами зрителя.

Тема войны должна быть понятна всем поколениям, особенно подрастающей молодежи, которая должна нести святую правду следующим поколениям. Вечная память о героях войны должна жить вечно! Это наша история и наша гордость.

Прекрасно подобран актерский состав спектакля. Наравне с маститыми артистами очень органично сосуществуют и совсем молодые актеры.

Кто видел этот спектакль, смотрели его со слезами на глазах и, как будто, проходили через духовное очищение.

Мы гордимся ветеранами, желаем им долгих лет жизни!

Посмотрите спектакль ТЮЗа и вспомните своих предков, которые отдали свои светлые жизни ради мира на земле.