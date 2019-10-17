В Тюнгюлю прошла акция для потребителей

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» организовал акцию для потребителей – жителей села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса. Добросовестные клиенты энергокомпании получили возможность выиграть полезные призы.

Специалисты Энергосбыта проконсультировали сельчан по вопросам учета, начисления и оплаты электроэнергии, зарегистрировали желающих в личном кабинете на сайте «Якутскэнерго». Также выполнили работы по заявкам потребителей: провели осмотр приборов учета, опломбировку счетчиков и т.д. Работала выездная касса Энергосбыта. Жители села также смогли получить консультации у сотрудника Агентства субсидий.

Во время мероприятий энергетики также организовали уроки энергобезопасности для учащихся начальных классов местной школы.

Акция «Заплати и подарок получи!» была объявлена в начале августа. Условия участия в ней просты: жителям Тюнгюлю было достаточно оплатить потребленную электроэнергию в течение августа и сентября и не иметь задолженности на 1 октября текущего года. В списки участников розыгрыша призов попали автоматически все потребители, выполнившие эти условия.

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Розыгрыш состоялся, как и было объявлено, 10 октября в культурном центре «Эйгэ». С приветственным словом к клиентам энергокомпании обратилась заместитель начальника Якутского отделения Энергосбыта Якутскэнерго Саргылана Аргунова, которая выразила благодарность добросовестным потребителям: «Средства, поступающие от платежей, направляются на завоз топлива, ремонтные работы, реконструкцию энергетических объектов. Вот почему так важно вовремя производить оплату потребленных энергоресурсов – в конечном счете, это обеспечивает надежность энергоснабжения по всей нашей республике».

Призы акции разыгрывались с помощью компьютерной программы «Генератор выбора случайных чисел». Программа выбрала выигрышные номера, соответствующие лицевым счетам потребителей.

Розыгрыш призов прошел в присутствии наблюдателя – заместителя главы Администрации МО «Тюнгюлюнский наслег» Степана Заровняева.

Среди участников акции были разыграны десять сертификатов на оплату электроэнергии номиналом в 500 рублей каждый, пять сертификатов на оплату электроэнергии по 1000 рублей каждый. Кроме того, девять потребителей стали обладателями электрических чайников. Также потребители с лицевыми счетами 23000013945, 23000004889, 23000005008 выиграли термопоты. Полный список призеров акции публикуются на сайте ПАО «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/privat_pers/files/итоги10102019.pdf

Потребители, которые не присутствовали во время розыгрыша, могут получить призы в местной администрации.

Поздравляем призеров акции!