В Тюбяйском наслеге введен чрезвычайный режим
По состоянию на 01.06.2021 г. 20ч.00м. лесной пожар № 5-НСС, обнаруженный 31 мая 2021года в 16 ч. 45м. на территории лесного фонда ГКУ PC (Я) ≪Сунтарское лесничество≫ действует, слабый, местами – верховой, расстояние от населенного пункта Тюбяй – 900 м, площадь лесного пожара – 141 га, из них: 101 га – лесная, в том числе 40 га верховой, 24 га – нелесная.
На территории МО «Тюбяйский наслег» 01.06.21г. введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».
На тушение лесного пожара № 5-НСС привлечено 124 человек, из них:
•Лесная охрана – 3 чел.;
•ПХС (СНОЛ) – 7 чел.;
•ДПС – 9 чел.;
•Местное население – 95 чел.;
•пожарная охрана – 16 чел.;
Задействовано:
•3 ед. трактора МТЗ;
•5 ед. автомобильной техники УАЗ;
•1 ед. водовозной техники;
•1 ед. моторной лодки.
Оснащение:
•66 ед. ручных лесных огнетушителей;
•2 ед. бензопил;
•3 ед. мотопомп;
•1 ед. плуг.
Дополнительно проводится мобилизация сил из сел Кутана, Эльгяй, Тюбяй-Жархан, Кюкяй, Кюндяе и Сунтар
Также для ликвидации пожара выезжают:
•Т-100 с с. Кутана ООО «Айан Суол»;
•Паромы с переправы Кюндэдэ Нюрбинского улуса и с Сунтар-Устье Сунтарского улуса;
•Десант с г. Мирного;
•Вылетел вертолет с водосливной установкой с г. Якутск.
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