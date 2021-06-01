В Тюбяйском наслеге введен чрезвычайный режим

По состоянию на 01.06.2021 г. 20ч.00м. лесной пожар № 5-НСС, обнаруженный 31 мая 2021года в 16 ч. 45м. на территории лесного фонда ГКУ PC (Я) ≪Сунтарское лесничество≫ действует, слабый, местами – верховой, расстояние от населенного пункта Тюбяй – 900 м, площадь лесного пожара – 141 га, из них: 101 га – лесная, в том числе 40 га верховой, 24 га – нелесная.

На территории МО «Тюбяйский наслег» 01.06.21г. введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

На тушение лесного пожара № 5-НСС привлечено 124 человек, из них:

•​Лесная охрана – 3 чел.;

•​ПХС (СНОЛ) – 7 чел.;

•​ДПС – 9 чел.;

•​Местное население – 95 чел.;

•​пожарная охрана – 16 чел.;

Задействовано:

•​3 ед. трактора МТЗ;

•​5 ед. автомобильной техники УАЗ;

•​1 ед. водовозной техники;

•​1 ед. моторной лодки.

Оснащение:

•​66 ед. ручных лесных огнетушителей;

•​2 ед. бензопил;

•​3 ед. мотопомп;

•​1 ед. плуг.

Дополнительно проводится мобилизация сил из сел Кутана, Эльгяй, Тюбяй-Жархан, Кюкяй, Кюндяе и Сунтар

Также для ликвидации пожара выезжают:

•​Т-100 с с. Кутана ООО «Айан Суол»;

•​Паромы с переправы Кюндэдэ Нюрбинского улуса и с Сунтар-Устье Сунтарского улуса;

•​Десант с г. Мирного;

•​Вылетел вертолет с водосливной установкой с г. Якутск.