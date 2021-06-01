01.06.2021
21:47
188

Происшествия

В Тюбяйском наслеге введен чрезвычайный режим

По состоянию на 01.06.2021 г. 20ч.00м. лесной пожар № 5-НСС, обнаруженный 31 мая 2021года в 16 ч. 45м. на территории лесного фонда ГКУ PC (Я) ≪Сунтарское лесничество≫ действует, слабый, местами – верховой, расстояние от населенного пункта Тюбяй – 900 м, площадь лесного пожара – 141 га, из них: 101 га – лесная, в том числе 40 га верховой, 24 га – нелесная.

На территории МО «Тюбяйский наслег» 01.06.21г. введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ».

На тушение лесного пожара № 5-НСС привлечено 124 человек, из них:
•​Лесная охрана – 3 чел.;
•​ПХС (СНОЛ) – 7 чел.;
•​ДПС – 9 чел.;
•​Местное население – 95 чел.;
•​пожарная охрана – 16 чел.;
Задействовано:
•​3 ед. трактора МТЗ;
•​5 ед. автомобильной техники УАЗ;
•​1 ед. водовозной техники;
•​1 ед. моторной лодки.
Оснащение:
•​66 ед. ручных лесных огнетушителей;
•​2 ед. бензопил;
•​3 ед. мотопомп;
•​1 ед. плуг.
Дополнительно проводится мобилизация сил из сел Кутана, Эльгяй, Тюбяй-Жархан, Кюкяй, Кюндяе и Сунтар
Также для ликвидации пожара выезжают:
•​Т-100 с с. Кутана ООО «Айан Суол»;
•​Паромы с переправы Кюндэдэ Нюрбинского улуса и с Сунтар-Устье Сунтарского улуса;
•​Десант с г. Мирного;
•​Вылетел вертолет с водосливной установкой с г. Якутск.

Фото: соцсети
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх