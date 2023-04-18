В Тынде отметили юбилей легендарного строителя БАМа

Ты мог поэтом стать, но им не стал,

Хотя дружил с романтикой и далью,

И кто мог знать, да ты и сам не знал,

Что свяжешь жизнь со шпалами и сталью.

Иван Шестак Ивану Варшавскому

В 2024 году в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится празднование 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Уже в этом году начались подготовительные мероприятия. Очень знаменательно, что полувековой юбилей БАМа предваряет одно очень важное событие – 85-летний юбилей легендарного строителя БАМа, Героя социалистического труда, участника «Золотой стыковки» БАМа, без преувеличения, символа этой стройки века Ивана Николаевича Варшавского.

Юбилейные мероприятия прошли в Тынде и в Алдане при содействии ОРОО «Бамовское содружество», Акционерной компании «Железные дороги Якутии», ООО «БСК-Взрывпром».

14 апреля в Тынду чествовать юбиляра приехали его друзья из Якутии, Благовещенска, Хабаровска, Северобайкальска, Красноярска, Тайшета, Москвы и других городов, официальные лица и, конечно же, земляки из Тынды. В праздничном мероприятии приняла участие и делегация Акционерной компании «Железные дороги Якутии» во главе с генеральным директором Василием Шимохиным.

Известный журналист и писатель Иван Михайлович Шестак провел экскурсию по столице БАМа. Гостей провезли по городу Тынде, показали новый микрорайон, больничный комплекс ОАО «РЖД»-Медицина, бывшее здание Байкало-Амурской железной дороги.

Ветераны БАМа и гости праздничного мероприятия посетили Музей истории БАМа, где их встретил сам директор музея Александр Бондаренко. Он обратился к ветеранам с просьбой высказать свое мнение и пожелания по дополнению экспозиции музея. Среди почетных гостей стали легендарные строители БАМа, Герои социалистического труда Вячеслав Аксенов, Виктор Лакомов и Леонид Казаков. Было очень волнительно наблюдать за тем, с каким интересом прославленные бамовцы рассматривали выставочные экспозиции, находили себя на фотографиях, и как загорались их глаза и молодели лица. Они вспоминали свою комсомольскую молодость, лучшие годы своей жизни, которые были отданы этой великой стройке века. Гостям показали документальный фильм о «золотой стыковке» БАМа. Исторические кадры навеяли воспоминания о том событии, о том счастье, которое они испытали от своей трудовой победы. И все, как один, решили обязательно встретиться в Тынде на праздновании 50-летия БАМа.

А вечером состоялся праздничный вечер, который начался с показа фильма о жизни юбиляра. Кадры хроники запечатлели самые яркие незабываемые моменты трудовых будней бригады Ивана Варшавского, слава о которой гремела по всей стране. Фильм получился настолько теплым, воодушевленным и жизнеутверждающим, что его обязательно нужно показать широкому кругу зрителей, и о таких людях, как Иван Варшавский, которые знали настоящую цену труду, нужно рассказывать молодежи и подрастающему поколению.

Поздравляя юбиляра от коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии», Василий Владимирович подчеркнул, что Иван Николаевич не уехал, не бросил, то, что построил и до сих пор живет в Тынде. Многие бамовцы и жители Тынды чтят и ценят это. Он отметил, что Иван Николаевич, как очень мудрый человек, всегда смотрит в будущее, и четыре года назад на одном большом совещании он в присутствии руководства Российских железных дорог, руководителей министерств и ведомств сказал: «А когда начнется дорога на Магадан?». «Иван Николаевич, дорогой мой, наша задача в год 50-летия строительства БАМа уложить серебряное звено на станции Нижний Бестях и начать строительство дороги на Магадан» — с этими словами и пожеланиями дожить до укладки «золотого звена» железной дороги Нижний Бестях – Магадан» генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» вручил Ивану Николаевичу символический «золотой» костыль, на котором выгравированы слова, ставшие девизом: «Даешь Магадан!» и «Новая «Балбухта».

Звучало еще очень много поздравлений и пожеланий. От имени министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) выступила заместитель министра Ольга Рафаилова. Она вручила Ивану Николаевичу за активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие Республики Саха (Якутия) Юбилейный знак Республики Саха (Якутия) «100 лет Якутской АССР».

Для гостей вечера пели известные якутские артисты Сахая и Леонид Анциферов, Эдуард Хиль младший – внук знаменитого певца Эдуарда Хиля, а самым дорогим подарком для легендарного бамовца стал тоже легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» со своими самыми популярными хитами.

Очень трогательным моментом было прочтение Иваном Николаевичем стихов собственного сочинения. Вот небольшой отрывок:

«Ложились в насыпь кубометры,

Росло, рождалось полотно,

И шли по БАМу километры,

Стелилось за звеном звено…

Мосты над реками вставали,

Вгрызались сваи в берега

И с перебоями визжала

На просеке бензопила».

Воистину, только такие разносторонние люди могли стать символами своей эпохи, на которых равнялось целое поколение современников.

15 апреля в городе Алдане в Районном доме культуры собрались ветераны-бамовцы Алданского района, в основном проживающие в бамовских поселках Солнечный и Синегорье, жители города Алдана и особенно отрадно, что мероприятие посетили представители подрастающего поколения — юнармейцы. Они посмотрели фильм о Иване Варшавском.

Перед собравшимися выступили генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин, известный транспортный строитель, кавалер Ордена «Полярная звезда» Александр Дудников с воспоминаниями о легендарном бамовце. Затем состоялся праздничный концерт с участием Народного вокального ансамбля АО «АК «ЖДЯ», Эдуарда Хиля-младшего, ВИА «Лейся, песня». Зал был полон. Зрители благодарно дарили щедрые аплодисменты от переполнявших эмоций.

Желаем Ивану Николаевичу всего самого хорошего строчками из стихов его лучшего друга Ивана Михайловича Шестака:

«И пусть в душе твоей не меркнет свет,

Живи и здравствуй, друже, сотню лет!

Сказать тебе об этом очень рад,

И крикнуть вслед: «Виват!», «Виват!», «Виват!»