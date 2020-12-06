В Тверской области открыт мемориал якутским воинам

В торжественной церемонии, состоявшейся 4 декабря, приняли участие представители постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте РФ, руководство Зубцовского района Тверской области, волонтеры-поисковики, местные жители, сообщает официальный сайт постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации.

Мемориал станет данью памяти якутянам, принимавшим участие в жестоких боях в Зубцовском районе в период с 25 ноября по 17 декабря 1942 года в составе 326 стрелковой дивизии.

Дивизия участвовала в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. По замыслу командования, она должна была вести боевые действия вблизи трех тверских деревень Гредякино – Холм Березуйский — Васельки. Об ожесточенности боев говорит то, что все три деревни были разрушены до основания и после окончания войны не восстанавливались.

В сражениях на этом рубеже активное участие принимали воины, призванные из разных регионов Советского Союза. Плечом к плечу здесь сражались красноармейцы из братских республик, из Центральной России, из Сибири, в том числе — из Якутии.

По официальным данным, с 25 ноября по 17 декабря 1942 года дивизия понесла большие потери: 911 человек убитыми, 2494 — ранеными. Каждый десятый из бойцов РККА, навеки оставшихся в тверской земле, был уроженцем Якутии. В списке погибших представители Олекминского района – 49 человек, Сунтарского района — 30, Ленского района — 17, Таттинского района — 5, города Якутска — 2. Эти списки не окончательны, предстоит большая работа в Центральном архиве Министерства Обороны России по изучению материалов, которые помогут раскрыть еще одну страницу истории Великой Отечественной войны, в которой принимали участие якутяне.

С 2002 года поисковые работы в местах боевых действий 326 дивизии проводит поисковый отряд «Броня» из Мордовии, которым руководит Алексей Кузнецов. За время работы отряд обнаружил около 200 останков бойцов и командиров. Среди них есть и якутяне. Более двух десятков уроженцев республики идентифицированы, установлено 48 фамилий, которые требуют дополнительного изучения по архивным документам.

Мемориал в урочище Холм-Березуйский установлен по инициативе общественности с участием поисковиков, в том числе выходца из Якутии — Владимира Сантуева. Более десяти лет он ведет волонтерскую работу по поиску имен воинов, призванных из Якутии и погибших в Центральной России в ходе Великой Отечественной войны. Ему и его коллегам удалось установить 120 имен якутян, погибших в результате операции «Марс», которая разворачивалась вблизи урочища Холм-Березуйский. Все эти имена теперь нанесены на плиты нового мемориала – единственного в Зубцовском районе Тверской области, который установлен непосредственно на месте кровопролитных боев.

Для установки мемориала благотворительный фонд ветеранов Крайнего Севера «Эрэл» запустил проект «Герои земли Олонхо», который объединяет ряд мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и реализуется при поддержке гранта президента России.

С самого начала проект «Герои земли Олонхо» нашел поддержку в лице постпредства РС(Я) при президенте РФ и общественного совета при нем. В год 75-летия Великой Победы, который в Якутии объявлен Годом патриотизма, постпредством развернута большая работа по увековечиванию памяти павших якутских воинов, сражавшихся на Тверской, Новгородской земле, защищавших Москву и бравших Кёнигсберг.

«Наши земляки, из которых формировались в 1942 году знаменитые сибирские полки, стояли насмерть в 1941 году под Москвой, а затем здесь, на тверской земле в 1942-1943 годах. Из Якутии на фронт ушло почти 64 тысячи человек, и более 35 тысяч осталось навсегда на полях сражений. Места памяти якутян есть в Ленинграде, в Ленинградской области, Новгородской области, Сталинграде, на Курской дуге, в Севастополе. Мы стараемся хранить и восстанавливать страницы истории», – отметил первый заместитель Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Александр Сафронов.

На протяжении нескольких десятилетий между Якутией и Тверской областью сложились теплые партнерские отношения, в том числе – в реализации проектов просветительского и патриотического направления.

«В Великую Отечественную войну воины-якутяне внесли неоценимый вклад в защиту тверской земли. Между правительствами Тверской области и Республики Саха (Якутия) подписано соглашение о всестороннем торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном сотрудничестве. Многолетнее партнерство по увековечению памяти героев войны продолжится реализацией новых значимых проектов», – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Постпредство Якутии благодарит Фонд ветеранов Крайнего Севера «Эрэл (Надежда)», РОО «Якутское землячество», общественный совет при постпредстве, администрацию Зубцовского района, Щеколдинскую школу, поисковой отряд «Броня» и лично Владимира Сантуева за проделанную работу по сохранению исторической памяти, установку и открытие мемориала воинам-якутянам в урочище Холм-Березуйский.