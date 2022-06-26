26.06.2022
15:10
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Мультикультурная Якутия
В Турции состоялся Ысыах Мира
В туристическом городе Анталья, на берегу Средиземного моря состоялся Ысыах Мира. Молодой трейдер Ефим Готовцев оплатил основные расходы на сувениры и якутский стол, обряд благословения — алгыс провел алгысчыт Сергей Сергучев. У наших земляков нашлась даже якутская рыба и жеребятина, что стало украшением праздничного стола.
Несмотря на испепеляющую жару в Антальи, где в это время года +40С было довольно много посетителей и туристов.
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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