26.06.2022
15:10
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Мультикультурная Якутия

В Турции состоялся Ысыах Мира

В туристическом городе Анталья, на берегу Средиземного моря состоялся Ысыах Мира. Молодой трейдер Ефим Готовцев оплатил основные расходы на сувениры и якутский стол, обряд благословения — алгыс провел алгысчыт Сергей Сергучев. У наших земляков нашлась даже якутская рыба и жеребятина, что стало украшением праздничного стола.

Несмотря на испепеляющую жару в Антальи, где в это время года +40С было довольно много посетителей и туристов.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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