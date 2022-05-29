29.05.2022
12:18
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Культура

В Турции состоится международный Ысыах

18 и 19 июня 2022 года в солнечном городе Анталья, на берегу теплого Средиземного моря в Lemonpark house (Sarisu) состоится международный Ысыах. В программе торжественное открытие, алгыс, концерт, национальные спортивные игры, дегустация якутских блюд, а также представление стран в формате выставки. Кроме того, будет конкурс национальных костюмов и праздничный осуохай.

С первыми лучами восходящего солнца якутяне, проживающие в Турции и гости Ысыаха примут участие в церемонии встречи солнца.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм

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