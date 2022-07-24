В Туле открыт памятный знак воинам-якутянам

В субботу, 23 июля в Туле на Спасском кладбище открыли памятный знак воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области, сообщают «Тульские новости».

В мероприятии приняли участие сенатор РФ от Республики Саха (Якутия), председатель Совета якутского землячества Александр Акимов, заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева, глава администрации города Дмитрий Миляев, представители якутского землячества, туляки.

С приветственным словом к собравшимся обратилась Ольга Слюсарева. В своем выступлении Глава города отметила, что Великая Отечественная война сплотила многонациональный народ нашей страны.

– В едином порыве наши предки встали на защиту Родины. Одна из героических страниц в летописи войны – оборона Тулы. Активное участие на полях сражений в тульском направлении принимали уроженцы Якутии. Вместе с туляками они мужественно держали оборону более полутора месяцев, не подпуская врага к Москве. В ходе ожесточенных боев погибли тысячи наших земляков, в том числе, более ста воинов-якутян. Сегодня мы свято чтим память обо всех героях. О тех, кто не вернулся с войны, кто ушел из жизни в мирное время, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

Мэр Тулы выразила уверенность, что мемориал станет символом безмерной признательности воинам-якутянам за их героический подвиг в Великой Отечественной войне и пожелала всем крепкого здоровья, успехов и благополучия.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Дмитрий Миляев. Он отметил, что в годы войны все, как один, независимо от национальной принадлежности, встали на защиту своей Родины:

— Такие события воспринимаются туляками с особым трепетом. Мы живем в городе-герое, память о тех страшных годах войны живет в наших сердцах, в наших умах. Сегодняшнее событие – это повод увековечить память воинов-якутян, которые погибли на территории Тульской области, это повод вспомнить подвиг наших героических предков, которые с оружием в руках в тяжелейших условиях бились с фашизмом и победили, – подчеркнул глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

По древнему обычаю якутского народа был проведен обряд благословения Алгыс. Участники митинга возложили венки и цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне.

Представители делегации Республики Саха (Якутия) выразили большую благодарность руководителям Тулы за радушный прием и вклад в создание и установку памятника.

Отметим, вопрос увековечения памяти якутских солдат, погибших на тульской земле, в 2020 году поддержал Губернатор Алексей Дюмин. После чего с органами местного самоуправления была достигнута договоренность об установке памятного знака на территории Спасского кладбища, где захоронены воины-якутяне. В октябре прошлого года депутаты Тульской городской Думы единогласно поддержали соответствующее решение.