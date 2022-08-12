В Тулагино откроется новая врачебная амбулатория

В пригородном селе Тулагино-Кильдямцы завершается строительство новой врачебной амбулатории в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение». Сегодня, 11 августа, ход строительных работ проверила заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина.

«В сентябре откроем в селе Тулагино новую врачебную амбулаторию, которая создаётся в рамках модернизации первичного звена в регионе, что является одной из основных задач, поставленных перед системой здравоохранения Президентом страны Владимиром Путиным. Задачи по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений республики для повышения качества и доступности медицинской помощи также ставит глава Якутии Айсен Николаев», – подчеркнула Ольга Балабкина.

Инженер отдела материально-технического снабжения Медцентра г. Якутска Николай Слепцов сообщил, что на сегодня на объекте проведено 65% строительных работ. Подрядчиком строительных работ является ООО «Сибтрансстрой».

Объект строится взамен старого здания врачебной амбулатории, которое было построено в 70-х годах прошлого века – деревянное здание устарело и стало непригодным для работы.

«Строительные работы ведутся по графику. Совместно с Окружной администрацией города Якутска нужно решить вопрос, связанный с отсыпкой и облагораживанием территории, и к 1 сентября принимать решение о вводе объекта в эксплуатацию», – сказала Ольга Балабкина.

Напомним, в 2021-2023 годы на модернизацию первичного звена здравоохранения Якутия из федерального бюджета получила беспрецедентный объём финансирования — 6,5 млрд рублей. Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель – организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.