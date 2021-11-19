В трёх улусах привилось более 80 % населения

В трёх районах Якутии – Аллаиховском, Верхнеколымском и Момском – прививки для профилактики от новой коронавирусной инфекции получили более 80% взрослого населения, и в этих улусах регистрируются единичные случаи заболевания. Об этом в ходе брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 19 ноября заявила вице-премьер, заместитель руководителя оперштаба Ольга Балабкина.

«Чем выше уровень вакцинации – тем меньше количество заболевших коронавирусом и тем легче переносится заболевание новой коронавирусной инфекцией, меньше спектр заражения. По-прежнему вакцинация является самым эффективным способом защиты от заболевания и возможностью избежать утяжеления состояния при заболевании», – подчеркнула вице-премьер.

«В тяжёлом состоянии находятся 124 пациента, из них на ИВЛ – 33. Из 124-х пациентов с коронавирусом в реанимации только два человека вакцинированные, остальные 122 – невакцинированные», – добавила она.

Первую прививку от коронавируса получили 453 384 человека, что составляет 63% от всего взрослого населения республики. Второй компонент вакцины получили более 50% якутян.

Вчера Минздравом России утверждена обновлённая версия Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в которой даны рекомендации по использованию вакцины «Спутник Лайт» для ревакцинации. Применение «Спутника Лайт» для повторной вакцинации целесообразно через полгода после первичной вакцинации или через шесть месяцев после перенесенного заболевания у людей старше 18 лет. В Якутии, по данным Балабкиной, ревакцинировано 49 463 человека.

Количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом продолжает незначительно снижаться. За последние сутки по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) выявлен 281 новый случай коронавируса. В Якутске зафиксировано 130 случаев заболевания COVID-19, в Алданском районе – 18 случаев, Хангаласском – 16, Мирнинском – 12, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском – по 11, Намском – 10, Нюрбинском, Усть-Алданском – по 8 случаев. В 15-и улусах выявлено от одного до семи случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.