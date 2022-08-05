05.08.2022
17:04
192

Якутск

В ТРК Туймаада сработала пожарная сигнализация? — телеграм

Пожарная тревога в ТЦ Туймаада — передает телеграм-канал SakhaDay.

Фото: https://t.me/sakhaday
Источник: https://t.me/sakhaday

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