В ТРК «Туймаада» открывается концертно-барная площадка

В ТРК «Туймаада» открывается концертно-барная площадка от компании «Звук и свет». Спецгости Эдик Якут и Ваня Дмитриенко. Уже неделю ходят слухи, что на месте бывшей «Планеты кидс» открывается концертно-барная площадка. Что это такое мы решили узнать из первых уст и позвонили организаторам данного мероприятия. Сразу скажу, что это не официальное открытие и даже не тестовое. Это огромная площадка, порядка 1000 квадратных метров в самом центре Якутска, которая идеально подходит для клубных проектов. Помещение имеет достаточно высокие потолки, что очень удобно для звукового и светового оборудований и позволит им работать на всю мощь, еще бы ведь за техническую часть отвечает самое современное прокатное агентство «Звук и Свет». На 1 мая запланирован праздничный концерт, где примут участие live band «No name» г. Якутск и специальный гость, исполнитель хита «Венера-юпитер» Ваня Дмитриенко, ведущими будут Лиза Газизова и Эдик Якут.

От имени редакции ребятам желаем успехов и желаем удачи. Организаторы приглашют всех на большое праздничное событие 1 мая 2022г. Билеты можете купить онлайн на сайте sakhaconcert.ru или в кассе ТРК «Туймаада», 1 этаж. Справки по телефону: 8-914-285-71-96 (имется вип-столики, места ограничены)



Источник: Дмитрий Оконешников

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