В ТРК «Чудо-парк» открыли летний сезон

«Привет, лето»! Под таким названием в ТРК «Чудо-парк» 8 июня состоялся детский праздник открытия летних каникул.

Для алданской детворы, от души веселившейся вместе с ведущей программы Ириной АФАНАСЬЕВОЙ, звукооператором Павлом ВОЛКОВЫМ и героями мультфильма «Мадагаскар» ростовыми куклами львом Алексом и зеброй Мартином, именно в этот день началось настоящее лето с солнечной жаркой погодой под стать праздничному настроению!

Открыл программу кукольный театр Центра культуры и досуга п. Ленинский сказкой «Не верьте Бяке». Малыши вместе с родителями сопереживали героям, которых злая Бяка пыталась рассорить с друзьями, и дружно помогали советами из зала. Музыкальная история оказалась весьма поучительной, и каждый зритель вынес для себя главный урок – ничего на свете нет ценнее дружбы, которую нужно беречь от злых недругов.

Потом все окунулись в веселый игровой микс по лету. Фантазии ведущей не было предела: участники на ходу переходили из одного предлагаемого обстоятельства в другое, не переставая при этом танцевать, шутить и делать селфи. А в конце праздника, как всегда, игроков ждали заслуженные подарки.

Одновременно на разных летних площадках работали: художник по аквагриму (зав. постановочной частью ТЮЗа Людмила ИВАШКИНА); алданские мастерицы из клуба «Чудеса рукоделия», подарившие замечательные мастер-классы для взрослых и детей, и танцевальная студия «Стрекоза» (руководитель Роза АНТОНОВА). Настоящим сюрпризом стало выступление Чемпионки России по хип-хопу и стрит направлениям в командном составе ФАЛИНОЙ Арины. Гостья праздника — воспитанница студии современной хореографии и одного из сильнейших в России танцевальных коллективов Art Force Crew г. Москва (руководитель Алеся КОСЕНКОВА).

Домой все расходились уверенные в одном: после такой яркой встречи короткое алданское лето просто обязано быть веселым, приключенческим и невероятным!