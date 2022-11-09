В «Триумфе» определят лучших кикбоксеров республики

С 10 по 12 ноября в зале бокса ЦСП «Триумф» пройдет Чемпионат Республики Саха (Якутия) по кикбоксингу.

К соревнованиям допускаются спортсмены 2004 г.р. и старше. Бои будут проведены в разделах К-1 по следующим весовым категориям:

Мужчины – 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг, 86 кг, 91 кг, св 91 кг.

Женщины – по договоренности.

По итогам чемпионата лучшие будут отобраны в состав сборной республики. Победители и призеры будут награждены памятными медалями и дипломами, а от имени Федерации кикбоксинга РС(Я) учреждены специальные призы.

Программа:

10 ноября (четверг)

14:00-16:00 – взвешивание участников

16:00-18:00 – жеребьевка

11 ноября (пятница)

С 10:00 – предварительные бои, полуфинал

12 ноября (суббота)

С 12:00 – финальные бои