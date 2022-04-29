В Триумфе идет театрализованное юбилейное представление

Сегодня, 29 апреля в 18:00, в СК «Триумф» началось театрализованное представление, посвященное 100-летию со дня образования Якутской АССР и 390-летию вхождения в состав России. Трансляцию можно посмотреть здесь: https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_25677

Фото: тгк Якутия. Оперштаб Источник: тгк Якутия. Оперштаб

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