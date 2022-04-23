В Триумфе готовят грандиозную поэму-мистерию к юбилею республики

29 апреля 2022 на стадионе Триумф будет представлена поэма – мистерия «И они продолжили творенье мира» («Эллэй эһэбит саҕаттан…»), посвященная столетию Республики. В грандиозной поэме – мистерии «И они продолжили творенье мира..» («Эллэй эһэбит саҕаттан…») участвуют 1750 человек: детские, юношеские танцевальные ансамбли, все учреждения культуры столицы.

История, рассказанная в представлении, разворачивается со времен Эллэя и Александра Невского, охватывая весь период освоения Сибири и Дальнего Востока через Якутию, где ярчайшими картинами показано влияние православия, великих северных экспедиций, буря революции, становление Советской власти в республике, и наконец обретение автономии, как начало нового отсчета истории Якутии. Новыми героями становятся Платон Ойунский, Исидор Барахов, Максим Аммосов, Степан Аржаков, сообщает пресс-служба Минкультуры Якутии