В Тридевятом царстве, цирковом государстве новая сказка!

Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых поздравляет всех ребят и их родителей с наступающим Новым Годом! По традиции мы подготовили для зрителей обширную праздничную программу. С 27 декабря начнется показ циркового представления «В Тридевятом царстве».

В некотором царстве, цирковом государстве по задумке главного режиссера, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Марии Харлампьевой-Поповой события развернутся по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка».



В главных ролях:

Царевна-лягушка – воздушная гимнастка Анна Максимова,

Иван-царевич – отличник культуры Якутии, воздушный гимнаст Владимир Куприянов;

Царь – заслуженный артист Якутии, иллюзионист Дмитрий Колосов;

старший сын царя – заслуженный артист РС(Я), коверный клоун Дмитрий Халыев, его невеста боярская дочь – дрессировщица Анастасия Никифорова;

средний сын царя – отличник культуры Якутии, жонглер Пантелеймон Габышев, его невеста купеческая дочь – отличник культуры Якутии, артистка оригинального жанра Марианна Еремеева.

В цирковой интерпретации сказки вас ждут захватывающие трюки бесстрашных канатоходцев и воздушных гимнастов, антипод (жонглирование ногами), удивительные акробатические номера, фокусы, хула-хуп (номера с обручами), смешные репризы клоунов, дрессированные лошади, змеи, ворон, забавные попугаи и цирковые собаки – хаски, маламуты, северные лайки.



Обычно зрителям всегда интересно познакомиться поближе с исполнителями главных ролей. Однако в этот раз мы расскажем о героинях второго плана – двух кикиморах и Бабе Яге. Согласитесь, без чудной троицы ни одна история не была бы столь увлекательной и волшебной.

В цирке, как и в театре, у каждого артиста есть свое амплуа. Кому-то везет на роли прекрасных фей и принцесс, другим – на образы победителей и героев на белом коне. И, конечно же, есть артисты, которым волей-неволей выпадают роли отрицательных персонажей. Между тем Баба-Яга и другая нечисть зачастую одни из самых интересных и харизматичных персонажей.

Девушка-кукла из подарочной коробки

Дария Гуляева

В новогодней сказке «В Тридевятом царстве» роль всенародно любимой злодейки Бабы Яги исполняет отличник культуры республики, акробатка-наездница Дария Гуляева. Как и у многих наших артистов, у Дарии имеется свой путь на цирковую арену. К слову, если бы не цирк, из Дарии Гуляевой могла бы выйти отличная спортсменка или именитая художница. Однако судьба распорядилась так, что выпускница Чурапчинской спортивной школы, окончив Якутское художественное училище с дипломом «художника-педагога» по велению сердца выбрала цирк.

«Поглядывать в сторону цирка я начала еще на первом курсе художественного училища. Помню все вокруг отговаривали от этой затеи. Нас в семье восемь детей. Родные старшие братья и сестры стали художниками и народными мастерами и видели во мне продолжателя традиций. Меня же вела мечта о цирке… мечта выступать на цирковой сцене. В то время цирк Якутии только появился, не было еще ни арены, ни высокого купола. Но это было чудо! В нашем северном крае появился цирк! Вскоре мне посчастливилось оказаться на одном эстрадно-цирковом курсе с будущими коллегами Ниной Григорьевой, Аркадием Ефремовым. Также с нами на одном потоке учились Павел Семенов, Василий Еремеев и Валентина Романова-Чыскыырай. С Марией Харлампьевой-Поповой (главным режиссером цирка) мы жили в одной комнате. С тех пор и работаем вместе, можно сказать с самого основания цирка Якутии», — делится воспоминаниями артистка.

Дария Гуляева в старом цирке



Первым поклонникам якутского цирка Дария Гуляева запомнилась как ассистентка и напарница легендарного иллюзиониста, йога, силача и чревовещателя, народного артиста РС(Я) Федора Колосова. Юным зрителям Дария полюбилась в образе куклы-марионетки, появляющейся из подарочной коробки. Были случаи, когда дети никак не могли поверить, что перед ними вовсе не кукла, а артистка-акробатка. Со слезами на глазах малыши уговаривали родителей взять «куклу» с собой. Этот оригинальный номер был поставлен Сергеем Расторгуевым в 1994 году.

Тем временем хрупкая и миниатюрная Дария Гуляева, пройдя стажировку в Государственном цирке Владивостока, стала первой девушкой-джигитом Якутии. В составе конных акробатов республики она проработала более двадцати лет. Вот уже на протяжении 26 творческих сезонов Дария Гуляева остается предана цирковому искусству и родному коллективу. Не удивительно, что по стопам матери цирковую профессию выбрала и дочь артистки. Туяра Гуляева – девушка «каучук», выпускница Пекинского Международного колледжа искусств в третьем поколении. С 2019 года мать и дочь выступают на одной арене.

Цирк Якутии – место радости, света и развития

«В Тридевятом царстве» на пару с Бабой Ягой проказничают две кикиморы. Одну из них исполняет отличник культуры Якутии, заведующая труппой Государственного цирка Якутии Людмила Чердонова. Творческую карьеру Людмила также начинала в первые годы основания цирка. В 1998 году была принята в состав циркового балета. В любимую профессию ее привела счастливая встреча.

Кикиморы и Баба-Яга



Как-то весной труппа цирка приехала на гастроли в село Техтюр Мегино-Кангаласского улуса. Среди зрителей оказалась и Людмила, в то время ученица 9 класса. Как сегодня вспоминает коллега, на сцене сельского клуба в тот вечер происходили настоящие чудеса! Яркие и необычные выступления цирковых артистов – клоунов, жонглеров, силовых акробатов и фокусников — буквально заворожили девушку. После представления она побежала брать автографы, познакомилась с организаторами цирка Марфой и Сергеем Расторгуевыми. С того момента и затеплилась надежда выступать на арене цирка.

Людмила с детства увлекалась спортом и готовилась поступать в высшее учебное заведение МВД или в физкультурное отделение ЯГУ. Как это часто бывает, строгие родители и слышать не хотели о мечтах дочери стать артисткой. Тем не менее девушка потихоньку посещала танцевальный кружок, принимала участие в школьной самодеятельности и занимала первые места на соревнованиях по легкой атлетике.

Людмила Чердонова в образе кикиморы



После 11 класса абитуриентка приехала с отцом в Якутск. Документы были поданы в высшую школу милиции. К счастью, по состоянию здоровья девушку в полицейские не приняли. И тут совершенно случайно Людмиле попадается маленькая заметка в газете о кастинге на поступление в цирковое отделение в Якутский колледж культуры и искусств.

«Это был знак, и не воспользоваться им было бы ошибкой», — подумала тогда Люда и уговорила отца сходить-таки в цирк. Уже с порога будущая артистка поняла, что это то самое место, где ей хотелось бы работать. Цирк тогда располагался в здании гаражей инженерного центра по улице Ойунского. На импровизированном манеже шел кастинг. С молодёжью работала Марфа Петровна. Людмила продемонстрировала все свои спортивно-хореографические навыки и была зачислена в цирковое отделение. «И не было в те дни счастливее человека, чем я. По сей день благодарна судьбе, Сергею Васильевичу и Марфе Петровне Расторгуевым за наш общий дом света, радости и постоянного развития – за цирк Якутии», — признается Людмила Чердонова.

Людмила Чердонова



В первые годы становления Государственного цирка молодые артисты совмещали работу и учебу, не стала исключением и Людмила. После колледжа обучение продолжилось в Санкт-Петербургском Гуманитарном Университете, который был окончен в 2005 году. Добавлю, что, став артисткой Людмила не забросила увлечение спортом. В составе сборной цирка она регулярно занимала первые места в соревнованиях по легкой атлетике.

На манеже цирка напарницей, а затем и близкой подругой Людмилы стала ее коллега артистка Туйара Федорова. Без их участия не обходится ни одна репетиция, ни одно мероприятие. Подруги успешно сочетают сценическую деятельность и организацию работы труппы Государственного цирка.

Спортивная гордость цирка Якутии – семья Федоровых

Как вы, наверное, уже догадались, вторую кикимору играет отличник культуры республики, акробатка-наездница, дрессировщица Туйара Федорова.

В состав труппы цирка артистка вошла в 1999 году. Туйара Федорова попала в коллектив благодаря своему супругу Прокопию Федорову – первому профессиональному цирковому артисту Якутии в жанре «эквилибр». Молодую семью тогда очень поддержала Марфа Петровна Колесова-Расторгуева, предложив работу в балете цирка. Чуть позже без отрыва от производства Туйара получила профессию режиссера в Якутском колледже культуры и искусств, затем продолжила учебу в СВФУ им. М.К. Аммосова в Институте физической культуры и спорта, который успешно окончила в 2015 году.

Туйара Федорова в образе кикиморы

«Работа в цирке обязывает быть универсальной. Мы с Людмилой начинали артистками циркового балета. Постепенно в любимое дело уходишь с головой. По примеру наших руководителей и старших коллег хочется постоянно развиваться, придумывать что-то новое, интересное для зрителя», — признается Туйара. Ее действительно можно назвать многофункциональной артисткой. Помимо хореографии она владеет жонглированием булавами, мячами, палочкой, ракеткой, веревкой (с мячами на обоих концах), ковриками. С начала 2000 годов несколько лет со своим супругом работала в жанре конной акробатики.

Семью Федоровых по праву называют спортивной гордостью цирка. Они неоднократно занимали первые места в соревнованиях Федерации профсоюзов, Госкомпорта и физической культуры Республики Саха (Якутия). Туйара Даниловна является постоянным участником и призером профсоюзной спартакиады работников культуры, выступая в таких направлениях как бег, пулевая стрельба и плавание.



Прокопий Федоров после выхода на пенсию нашел свое призвание вне циркового пространства (артисты экстремального жанра выходят на заслуженный отдых после 15 лет службы). Туйара же осталась верна выбранной профессии. С 2007 года она совмещает сценическую деятельность с работой помощника режиссера.

Туйара Федорова со своей напарницей Людмилой Чердоновой девушки не из робкого десятка в лучшем смысле этого выражения. В их репертуаре такие сложные художественно-образные номера как «Файер-шоу» (номер был впервые внедрен цирковой четой Федоровых в 2005 году), трюки с остроконечными реквизитами и работа со змеями.

Первые питоны в цирке Якутии появились в 2008 году. Привезли только вылупившихся змей размером с мизинец. С самого первого дня уходом, а затем и самостоятельным освоением дрессуры девушки занялись с большим энтузиазмом. Внимание и бережная забота дали хорошие результаты. Подопечные дрессировщиц вытянулись до трех метров в длину и добавили до десяти с лишним килограмм в весе. Возможно, тогда с появлением дрессированных питонов за Туйарой и Людмилой и закрепились образы отрицательных персонажей. Но это нисколько не расстраивает наших коллег. Наоборот, номера с экзотическими животными всегда пользуются большой популярностью у зрителя.

Совсем скоро, уже в эти новогодние праздники артистки представят свои новые экстремальные трюки в рамках вечерней программы «Карнавальная ночь», детского утренника «Сказки Поднебесной» и циркового представления «В Тридевятом царстве».

Государственный цирк Якутии приглашает провести каникулы вместе! Приходите семьями, с друзьями и коллегами зарядиться позитивной энергией самого волшебного времени в году. Ждем вас на новогодних вечерах, цирковых представлениях и концертах звезд якутской и российской эстрады. С наступающим Новым 2023 годом!

