В три дня выходных пройдут массовые рейды ГИБДД

Внимание! Внимание! Внимание! В столице в трёхдневный выходной день сотрудниками Госавтоинспекции проводятся рейдовые и массовые мероприятия на выявления нарушений ПДД водителями транспортных средств. Уважаемые водители, будьте предельно осторожны и внимательны на дороге. Связи с выражением мокрого снега продолжается гололёд.

Фото: Группа пропаганды БДД Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское» Источник: Группа пропаганды БДД Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское»

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