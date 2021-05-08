08.05.2021
17:53
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Общество

В третий раз расцвел Цветок Ойкумены

В этом году традиционный конкурс красоты «Цветок Ойкумены» впервые прошел в городе Якутске. 

III республиканский конкурс красоты и таланта «Цветок Ойкумены-2021» был проведен в целях реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов молодых жительниц Арктики, содействия в удовлетворении ими духовных, творческих, интеллектуальных потребностей.

Одним из самых оригинальных спецпризов участницам конкурса стала фотосессия в национальном образе от команды «Кындыкан». Выиграла этот приз Арина Оконешникова из Анабарского района. Она же стала победительницей конкурса и завоевала ГРАН-ПРИ «Цветок Ойкумены-2021». Данилова Нина руководитель студии «PLACE 8», руководитель и стилист творческой студии @Uruu_art Даана Байкова в студии «Пространство» воплотили этот фотопроект. 

Творческое объединение «Кындыкан» реализует проект, направленный на сохранение, популяризацию культуры малочисленных народов Севера. Своей миссией авторы проекта видят объединение северных народов под собирательным образом персонажа, а также внимание к проблемам коренных малочисленных народов. Под брендом создается новый мировой персонаж из Якутии. К народному проекту присоединяется все больше творческих личностей и общественников Якутии #TEAM .

 

Фото: Пресс-центр проекта «КЫНДЫКАН»
Источник: Пресс-центр проекта «КЫНДЫКАН»
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