В третьем ДТП за день пострадал ребенок

Вчера днем, 5 декабря, в Нюрбинском районе около 13 часов 30 минут водитель 1993 г.р., управляя автомобилем «УАЗ 220695-04», двигаясь по ул. Степана Васильева со стороны кв. Энергетик, совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, обозначенными дорожными знаками. В результате наезда девочка госпитализирована в хирургическое отделение Нюрбинской больницы.

Водитель УАЗ имеет водительское удостоверение по категории В, В1, М, имеет 3 года стажа вождения. Был трезв. Мужчина поясняет, что ехал со скоростью 40-45 км/ч, на дорогу неожиданно выбежала девочка, пытался затормозить и касательно, совершил наезд на ребенка.

По линии дорожного надзора отмечено, что местом происшествия является нерегулируемый пешеходный переход. Недостатков дорожных условий не выявлено. В непосредственной близости по ходу движения транспортного средства имеются дорожные знаки «Пешеходный переход». По фактам данных ДТП, где пострадали дети-пешеходы проводится проверка.