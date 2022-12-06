06.12.2022
19:36
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Происшествия

В третьем ДТП за день пострадал ребенок

 Вчера днем, 5 декабря, в Нюрбинском районе около 13 часов 30 минут водитель 1993 г.р., управляя автомобилем «УАЗ 220695-04», двигаясь по ул. Степана Васильева со стороны кв. Энергетик, совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, обозначенными дорожными знаками. В результате наезда девочка госпитализирована в хирургическое отделение Нюрбинской больницы.

Водитель УАЗ имеет водительское удостоверение по категории В, В1, М, имеет 3 года стажа вождения. Был трезв. Мужчина поясняет, что ехал со скоростью 40-45 км/ч, на дорогу неожиданно выбежала девочка, пытался затормозить и касательно, совершил наезд на ребенка. 

По линии дорожного надзора отмечено, что местом происшествия является нерегулируемый пешеходный переход. Недостатков дорожных условий не выявлено. В непосредственной близости по ходу движения транспортного средства имеются дорожные знаки «Пешеходный переход». По фактам данных ДТП, где пострадали дети-пешеходы проводится проверка.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

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