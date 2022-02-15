В трех УК Якутска проверки выявили грубые нарушения

По обращению ресурсоснабжающей организации АО «Сахатранснефтегаз» в декабре 2021 года Управлением государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) проведены внеплановые документарные проверки в отношении управляющих организаций ООО УОМД «Аврора», ООО УК «Жилищный стандарт», ООО УК «Ригель» города Якутска.

Проверкой установлено грубое нарушение лицензионных требований. В частности, наличие задолженности по договорам за поставку природного газа в размере около 1,9 млн рублей в совокупности. Долги управляющих организаций подтверждены вступившими в законную силу судебными актами Арбитражного суда РС(Я).

«Задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения – одно из грубых нарушений лицензионных требований», — отметил руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.

По результатам проверок в отношении организаций-должников возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные частью 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Штраф по данной статье составляет для должностных лиц в размере от 100 до 250 тысяч рублей, на юрлиц — от 300 тысяч до 350 тысяч рублей.

Решение о привлечении к административной ответственности будет принято по итогам рассмотрения протоколов.