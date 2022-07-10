В трех селах Верхоянья работают спасатели

В Верхоянском районе работают спасатели Службы спасения Якутии и МЧС России

В с. Суордах продолжают работать спасатели Верхоянского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я): в ходе подворового обхода организована выдача средств обеззараживания воды и первоочередных продуктов питания.

Состоялось заседание КЧС и ОПБ Верхоянского района под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентия Андросова.

Прибывшие сегодня в Верхоянский район из г.Якутска в составе межведомственной оперативной группы спасатели Службы спасения РС (Я) и регионального управления МЧС России, работают в населенных пунктах Бетенкес, Дулгалах, Суордах Верхоянского района.

Из Якутска в п. Батагай 10 июля вылетел самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» с вещевым имуществом и предметами первой необходимости.

В администрации МО «Суордахский наслег» организована круглосуточная работа оперативного штаба.

Согласно прогнозу, учитывая ожидаемые осадки, в ближайшие сутки на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча продолжится рост уровня воды.

Жителям Верхоянского района при получении сигнала о начале эвакуации необходимо подготовить документы в герметичной упаковке, комплект одежды, запас продуктов питания, лекарственные средства и, в соответствии с указаниями местной администрации, следовать на указанный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.