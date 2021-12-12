В трех районах Якутии сохраняется очень сложная ситуация

SakhaLife.ru На 12.12.2021 г. выявлено 233 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 86 случаев, — Мирнинский район – 25 случаев, — Нерюнгринский район- 24 случая, — Алданский район – 21 случай, — Олекминский район – 19 случаев, — Хангаласский район – 12 случаев, — Амгинский район – 11 случаев, — Сунтарский район – 8 случаев, — Нюрбинский район – 7 случаев, — Мегино-Кангаласский, Таттинский, Томпонский районы — по 5 случаев, — Усть-Алданский район – 2 случая, — Горный, Жиганский, Намский районы — по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 3 850 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 597 980 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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