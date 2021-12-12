12.12.2021
12:18
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Коронавирус

В трех районах Якутии сохраняется очень сложная ситуация

SakhaLife.ru

На 12.12.2021 г. выявлено 233 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 86 случаев,

— Мирнинский район – 25 случаев,

— Нерюнгринский район- 24 случая,

— Алданский район – 21 случай,

— Олекминский район – 19 случаев,

— Хангаласский район – 12 случаев,

— Амгинский район – 11 случаев,

— Сунтарский район – 8 случаев,

— Нюрбинский район – 7 случаев,

— Мегино-Кангаласский, Таттинский, Томпонский районы — по 5 случаев,

— Усть-Алданский район – 2 случая,

— Горный, Жиганский, Намский районы — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 850 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 597 980 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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