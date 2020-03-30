В трех районах Якутии ожидается метель

По данным Якутского УГМС, в ближайшие сутки 31 марта в Мирнинском, Ленском, Олекминском районах ожидается порывистый ветер, местами до 15-20 м/с, метель. В Ленском районе с выпадением снега, местами сильного.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра и сильного снега, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать правила безопасности.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

В связи с большим количеством снега на крышах домов рекомендуется соблюдать осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений, не ходите непосредственно под балконами во избежание падения на вас большой массы снега и ледяных сосулек.

Если снегопад застал вас на улице, необходимо смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101.

В связи с выпадением осадков и повышением вероятности возникновения происшествий на автомобильных дорогах, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует автоводителям быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек. Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.