В трех домах города Якутска сохраняется тяжелая ситуация по запуску отопления.

В многоквартирном доме по улице Якутская, 14 продолжаются ремонтные работы. Первая попытка запуска тепла оказалась неуспешной: образовались течи. Управляющая компания рассчитывает подать тепло сегодня вечером.

Система теплоснабжения в крайне ветхом состоянии. Для восстановления стабильной работы всех систем требуется значительный объем ремонтных работ. Зимой существует угроза возникновения аварийных ситуаций.

В ходе осмотра к рабочей группе обратились жильцы дома с вопросами о возможности переселения. Напомним, что с 2018 год дом признан аварийным.

Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов поручил рассмотреть проблемные дома на заседании КЧС города. Одним из вариантов выхода из ситуации – выделить средства из резервного фонда города на замену системы отопления.

«К решению вопроса необходимо подходить комплексно, поэтому прошу городские службы поднять на заседании КЧС вопрос по расселению жителей дома», — отметил Вячеслав Емельянов.

Также без отопления пока остаются дома по улице Якутска, 4 и 4/1. Как рассказал директор ООО УК «Юнион» Юрий Радюков, сварочные работы ведутся в доме 4/1 и завтра, 19 сентября, планирует запустить отопление. В данных работах задействована дополнительная бригада от АО «Теплоэнергия». К 20 сентября планируется полностью запустить тепло во всех домах.