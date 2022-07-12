В Томторе все дома полностью освобождены от воды

В селе Томтор Дулагаласхкого наслега полностью освободились от воды приусадебные участки и дома, сообщает тгк @YakutiaOpershtab.

Населенный пункт находится ниже по течению реки Дулгалах в Верхоянском районе. С 10 июля там было подтоплено 95 приусадебных участков, в том числе 50 жилых домов, в которых проживают 135 человек, включая 45 детей. В пункт временного размещения отселены 7 человек, в том числе 2 детей. 20 детей эвакуированы в поселок Батагай для вылета в Якутск с последующим размещением в детских лагерях. Там будет проводиться просушка жилых и подвальных помещений при помощи мотопомп. В этом задействуют 10 работников Службы спасения Якутии и ГУ МЧС России. Спасатели также оказывают адресную помощь населению, осуществляют доставку питьевой воды и продуктов.