В Томторе подтопило 3 двора — МЧС

По состоянию на 14.00 уровень воды в н.п. Суордах составил 848 см при критическом 770 см, у н.п. Томтор 948 см. при критическом 1000 см.

В с. Суордах освободились от воды 3 жилых дома, остаются подтопленными 88 приусадебных участков, в том числе 85 жилых домов.

В с. Томтор наблюдается подтопление 3 приусадебных участков, находящихся в низменных участках населенного пункта.

Всего на территории Верхоянского района развернуто 4 пункта временного размещения людей: в спортзале ДЮСШ п. Батагай вместимостью 60 человек, 2 пункта в спортзале и в доме культуры с. Томтор общей вместимостью 70 человек и 1 эвакопункт в спортзале с. Суордах вместимостью 80 человек.

В п. Батагай Верхоянского района прибыло воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» с межведомственной оперативной группой в составе 27 человек, в том числе 10 спасателей ГУ МЧС России по РС (Я) и 10 спасателей Службы Спасения Якутии.

Также в 17.00 запланирован вылет воздушного судна Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» в п. Батагай с вещевым имуществом и предметами первой необходимости.

По информации Якутского УГМС в течении суток прогнозируются осадки до 8 мм., в связи с чем ожидается дальнейший подъем уровня воды на трех реках Дулагалах, Сартанг и Адыча. Существует угроза подтопления н.п. Томтор и н.п. Юнкюр Верхоняского района.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхоянского района быть бдительными, заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

При получении сигнала о начале эвакуации вам необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.