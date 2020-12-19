19.12.2020
10:58
179
Якутия
В Томпонском районе сегодня замечательный день!
Сегодня, 19 декабря, глава Якутии Айсен Николаев работает в Томпонском районе
В рамках рабочей поездки он примет участие в торжественном вручении ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья в посёлке Хандыга и открытии нового здания Томпонской многопрофильной гимназии им. В.А. Штырова.
По завершении рабочей поездки Айсен Николаев проведёт совещание о ходе исполнения поручений Главы РС (Я) по социально-экономическому развитию Томпонского района.
Фото: sakha.gov.ru
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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