В Томпонском районе сегодня замечательный день!

Сегодня, 19 декабря, глава Якутии Айсен Николаев работает в Томпонском районе

В рамках рабочей поездки он примет участие в торжественном вручении ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья в посёлке Хандыга и открытии нового здания Томпонской многопрофильной гимназии им. В.А. Штырова.

По завершении рабочей поездки Айсен Николаев проведёт совещание о ходе исполнения поручений Главы РС (Я) по социально-экономическому развитию Томпонского района.