В Томпонском районе раскрыта кража опор для строительства

В Якутии полицейские раскрыли кражу 72 опор для строительства оптоволоконной линии связи

В полицию Томпонского района Республики Саха с сообщением о пропаже 72 опор для прокладки оптоволоконной линии связи обратился представитель строительной компании. Сумма ущерба, причинённого компании, составила более 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили двоих местных жителей в возрасте 24 и 26 лет, подозреваемых в хищении строительных материалов.

Оперативники выяснили, что злоумышленники приметили на окраине посёлка Теплый ключ 9-метровые деревянные опоры, оставленные работниками подрядной организации. Они похитили брёвна, отбуксировав их на автомобиле, принадлежащем одному из мужчин.

Похищенную древесину злоумышленники поделили между собой. Один из подозреваемых признался, что планировал построить гараж на своём участке. Там полицейские обнаружили часть похищенных стройматериалов и вернули владельцу. Ведётся поиск оставшихся брёвен.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.