28.07.2022
21:20
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Происшествия

В Томпонском районе пропал человек

28 июля в 16:35 ч поступила информация из дежурной части МВД Томпонского района о пропаже человека, сообщает тгк Томпонский вестник.

Кутуев Шамиль Алимович, 20.05.1960 г. р., сегодня в 05 ч. утра прибыл из п. Джебарики-Хая в Хандыгу на лодке Крым красно-желтого цвета, мотор Ямаха-30, высадил людей и выехал обратно, должен был выйти на работу к 08:00ч, но не появился. На поиски выезжали на четырёх лодках, обследовали берега от с. Дж-Хая до Хандыги, никаких следов, Кутуева не обнаружено. В 14:40 ч. обратились в дежурную часть.

Отделение МВД России по Томпонскому району просит ориентировать население на предмет обнаружения дрейфующих по реке вещей, канистр и т.д.

Leave a commentОтделение МВД России по Томпонскому району просит ориентировать население на предмет обнаружения дрейфующих по реке вещей, канистр и т.д.2621:04«Томпонский вестник»28 июля в 16:35 ч поступила информация из дежурной части МВД о пропаже человека: Кутуев Шамиль Алимо…

Фото: ЯСИА
Источник: тгк Томпонский вестник

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