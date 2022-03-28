28.03.2022
11:56
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Происшествия
В Томпонском районе произошел разлив нефтепродуктов
Об этом сообщается в тгк t.me/bisonlandykt.
27 марта в Томпонскую инспекцию государственного экологического надзора поступила информация о том, что в Томпонском районе на автодороге Яна вблизи с. Тополиное произошло опрокидывание грузовой техники (наливник).
Госинспекторы Томпонской инспекции незамедлительно выехали на место происшествия, примерно на 300 км от с. Хандыга. В ходе осмотра места ДТП выявлен разлив нефтепродуктов.
По предварительной информации, площадь загрязненного участка составила 33 кв. м.
Госинспекторами составлен акт обследования, замер площади загрязнения, произведен отбор пробы с ледовой поверхности.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: t.me/bisonlandykt.
Источник: t.me/bisonlandykt.
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