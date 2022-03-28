В Томпонском районе произошел разлив нефтепродуктов

Об этом сообщается в тгк t.me/bisonlandykt.

27 марта в Томпонскую инспекцию государственного экологического надзора поступила информация о том, что в Томпонском районе на автодороге Яна вблизи с. Тополиное произошло опрокидывание грузовой техники (наливник).

Госинспекторы Томпонской инспекции незамедлительно выехали на место происшествия, примерно на 300 км от с. Хандыга. В ходе осмотра места ДТП выявлен разлив нефтепродуктов.

По предварительной информации, площадь загрязненного участка составила 33 кв. м.

Госинспекторами составлен акт обследования, замер площади загрязнения, произведен отбор пробы с ледовой поверхности.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.