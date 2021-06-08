В Томпонский район направлены дополнительные силы

По Томпонскому району ситуация стабилизировалась, ветер поменял направление, дым уходит, сообщил в Инстаграм председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

Направили в район вертолет и взрывников, утром там начнут локализацию.

В настоящее время пожар тушат специализированные подразделения лесоохраны, выставлены посты безопасности. Ведётся мобилизация добровольцев среди жителей посёлка, не эвакуация(!).

Также на тушение природного пожара у Хандыги была направлена группа пожарных и спасателей республиканского управления МЧС. Это дополнительный состав из 20 человек со специальным оборудованием.

По другим районам локализацию пожаров провели. Следим за каждым районом, если будет необходимость, сразу направляем усиление.