В Томпо — взрыв заболеваемости коронавирусом

Большинство — работники месторождения «Верхее Менкече»

По состоянию на 14 июля 2021 года на территории Томпонского района 25 человек заболевших новой коронавирусной инфекцией (covid-19), в том числе в инфекционном отделении на лечении находятся 19 человек (3 чел. жители п. Хандыга, 1 чел. проезжий дальнобойщик, 15 человек работники месторождения «Верхее Менкече»), 6 человек находятся на лечении амбулаторно (жители п. Хандыга), сообщает аккаунт Томпо вестник.

Выявленных контактных лиц 15 человек, находятся на самоизоляции. Имеются факты безответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких, окружающих со стороны заболевших, в частности три случая самовольного ухода из инфекционном больницы, при этом все женщины, двое из них имеют несовершеннолетних детей. Семья, находящаяся на амбулаторном лечении, также нарушала режим самоизоляции, имея диагноз ковид-19, выезжали в магазины. По всем случаям нарушений составлены протокола, материалы будут направлены в суд для определения решения.

Уважаемые руководители и индивидуальные предприниматели! Просим СРОЧНО ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ за исполнением требований — обслуживание клиентов, покупателей, приём посетителей в организациях, учреждениях, допуск в торговые центры население

ТОЛЬКО В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (маски, респираторы)! На сегодня актуальным и важным вопросом остаётся вакцинирование населения. Просим позаботиться о своём здоровье и получить вакцину. так же можете ознакомиться с информацией по вакцинации от COVID-19 на инстаграм странице @crb_tompo. Приём ведётся ежедневно в будни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, в поликлинике Томпонской ЦРБ и во врачебных амбулаториях наслегов района, без предварительной записи в удобное для Вас время.

Напоминаем, лучше предупредить болезнь, чем болеть, и после переносить последствия заболевания. Ни одна пандемия в мире не была побеждена без вакцины от какой-либо инфекции, защитите себя и своих близких. Все вопросы по номеру телефона регистратуры 41308. Телефон горячей линии круглосуточный 89142274942.

СПРАВКА

Верхне‐​Менкеченское серебряно‐​полиметаллическое месторождение находится в Томпонском улусе Якутии. Верхне Менкече находится в 270 км к северо‐​востоку от административного центра района посёлка Хандыга. Район месторождения связан с пос. Хандыга временной автотрассой (автозимником).