В Томмотской школе № 36 открыта мемориальная доска в память о погибшем в Чечне выпускнике

Открытие мемориальной доски памяти рядового Черникова, погибшего 25 лет назад при исполнении воинского долга в Чеченской республике, состоялось 28 сентября в 36-й школе мкр. Алексеевска.

Инициатором установки памятной доски выступило местное отделение общественной организации ветеранов локальных войн и конфликтов «Боевое братство» и военный комиссариат Алданского района. Начинание было поддержано учредителем и коллективом образовательной организации, где сегодня учатся 112 ребят.

Сергей Черников родился в 1972 году, учился в школе № 3 в Алдане, а также в школе № 36. Служил в мотострелковом батальоне в должности старшего помощника гранатометчика. Погиб 7 августа 1996 года. Посмертно награжден орденом Мужества. Все эти сведения указаны на мемориальной доске, которая отныне установлена у входа в школу.

В честь этого события сегодня для ребят — учащихся школы — была проведена торжественная линейка, в ней также приняли участие глава Алданского района Северин Поздняков, новоизбранный глава Томмота Александр Самарский, председатель районного Совета депутатов Леонид Князев, представители военно-патриотических общественных объединений. На линейке с обращением к школьникам и словами благодарности выступила вдова Сергея Черникова. «Одной из трагических страниц российской истории является война в Чеченской республике. Много горя пришло в семьи тех военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга. Не обошла эта участь и нашу семью. Спасибо всем, кто воплощал эту идею в жизнь, спасибо за то, что память о погибших хранят не только товарищи по оружию, семья и близкие, но теперь еще и жители Алексеевска. Наверное, нет слов, способных дать утешение, но всеобщая память помогает смягчить горечь утраты, дает поддержку и силы», — сказала она.

После минуты молчания присутствовавшие на линейке ребята и гости школы возложили цветы. Честь открыть эту небольшую церемонию была предоставлена старшеклассникам учебного заведения.