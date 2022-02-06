В Томмоте восстановлена подача тепла

В Томмоте Алданского района восстановлена работа частной котельной «Совхоз Пятилетка» ИП Тимофеев, пострадавшей в результате пожара.

6 февраля в 02:30 часов восстановили электроснабжение котельной, запустили циркуляционные насосы и приступили к заполнению системы отопления.

В 03:26 часов подача тепла была восстановлена.

По состоянию на 09:00 часов, котельная работает в штатном режиме, постепенно восстанавливается температурный график подачи тепла.

В этой связи населению Томмота настоятельно рекомендуется не сливать теплоноситель.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано 12 человек.

Напомним, что в результате пожара пострадала кровля котельной, на данный момент ведётся ее восстановление.

Котельная отапливает 23 жилых дома, из них один четырехквартирный многоквартирный дом и 22 частных дома (11 домов с печным отоплением). Население — 50 человек.



