В Томмоте отметили День строителя и наградили лучших представителей профессии

12 августа в Доме народного творчества в г. Томмоте состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя, которое прошло при поддержке Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

С наступающим праздником работников строительной отрасли поздравили глава МР «Алданский район» Александр Шестопалов, глава г. Алдан Александр Бугай, глава г. Томмот Александр Самарский, глава поселка Нижний Куранах Александр Усенко и генеральный директор АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

В ходе торжественной церемонии за вклад в развитие строительной отрасли более 60 лучших представителей профессии были отмечены почетными грамотами, благодарностями министра транспорта Российской Федерации, министерства строительства Республики Саха (Якутия), главы МР «Алданский район», глав г.г. Алдан, Томмот, п. Нижний Куранах и Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Владимирович Шимохин за многолетний и добросовестный труд, вклад в социально-экономическое развитие Алданского района Республики Саха (Якутия) и активную жизненную позицию отмечен благодарственным письмом министерства строительства Республики Саха (Якутия) и почетной грамотой главы МР «Алданский район».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарностью министра транспорта Российской Федерации награжден начальник службы капитального строительства АО «АК «ЖДЯ» Николай Катаев. Ему также вручена почетная грамота главы МР «Алданский район» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительные трудовые достижения в строительстве объектов социального назначения и в связи с профессиональным праздником – Днем строителя.

Почетной грамотой главы МО «Город Алдан» отмечены сотрудники службы капитального строительства Акционерной компании «Железные дороги Якутии»: начальник отдела управления строительством Даниил Буженко, ведущий инженер Мария Чуркина, инженеры Михаил Лощилин и Юлия Вершута.

Выступая с приветственной речью, генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин отметил, что труд строителей очень тяжел, но вместе с тем очень важен и результаты их труда видны каждому. Благодаря строителям преображаются наши города и поселки. Все, что окружает нас – дома, дороги, мосты и многое другое — создано руками строителей. Он вручил грамоты лучшим строителям, среди которых были отмечены бойцы стройотряда ДВГУПС Алексей Цыпуринда и Кирилл Худяшов, которые свой трудовой семестр провели на объектах Акционерной компании «Железные дороги Якутии». Награждая стройотрядовцев, Василий Владимирович выразил пожелания, чтобы эта первая грамота положила начало новым наградам за успехи, достигнутые в работе, высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд.

Участников торжественного мероприятия поздравили творческие коллективы — Ансамбль балалаечников БалАнс Государственного концертного оркестра Якутии под руководством заслуженного артиста Республики Саха (Якутии) Дмитрия Швецова, Народный вокальный ансамбль «ЖДЯ», а также саксофонист Дмитрий Павлов, певица Алена Дегтярева и танцевальный коллектив «Амира».