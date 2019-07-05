В Томмоте начали чистить акваторию реки Алдан

Активно идут работы по тралению (чистке дна) в акватории грузового причала ООО «Ассоциация строителей АЯМ» на реке Алдан в г. Томмот.

Данные работы ведутся в рамках производственного контроля и экологического мониторинга акватории причала.

«Ежегодно с июня по сентябрь месяц совместно с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)» мы осуществляем мероприятия производственного контроля в соответствии с Программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной. Специально созданные комиссии проводят отборы проб поверхности воды, производят необходимые измерения, санитарно-химические, микробиологические, радиологические, санитарно – гигиенические и другие исследования. Результаты передаются в «Ленское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов», — пояснил исполнительный директор Е. А. Фролов. – Все протоколы лабораторных испытаний находятся в открытом доступе на официальном сайте ООО «Ассоциация строителей АЯМ» (www.аям.рф)»

В апреле текущего года исполнительный директор Егор Фролов и заместитель исполнительного директора по водному транспорту, руководитель представительства ООО «Ассоциация АЯМ» в г. Якутске Владимир Фролов, прошли повышение квалификации в учреждении дополнительного образования по подготовке специалистов по проектированию, строительству и эксплуатации гидросооружений в г. Белгород, получив соответствующие удостоверения.

Охрану причала в г. Томмот осуществляет ООО ЧОП «Орлан», директор Квашенко А.А.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (28 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха /Якутия/. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.