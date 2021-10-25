В Томмоте мать пыталась зарезать сына

Доказательства, собранные следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы города Томмот. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что женщина в процессе распития спиртных напитков совместно со своим 29-летним сыном на почве неприязненных отношений, вызванных ссорой с ним, нанесла ему множественные удары ножом по различным частям тела.

Преступный умысел не был доведен до конца, так как сын обвиняемой сумел сбежать от нее и обратиться за помощью к соседям.

Следователем проведен необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых легли в основу обвинительного приговора.

Женщина признала свою вину, и приговором суда она осуждена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор суда вступил в законную силу.