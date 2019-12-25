В Тикси выбрали лучшего руководителя

В декабре по плану Тиксинского первичного отделения Булунского района ЯРО ВПП «Единая Россия» проведен конкурс «Лучший руководитель года» среди директоров организаций, деятельность которых направлен на развитие и воспитание детей дошкольного и школьного возраста.

В конкурсе были охвачены школы, детские сады и учреждения культурного досуга поселка Тикси. Цель конкурса: выявить лучшие образцы деятельности, повысить престиж и формировать позитивный социальный имидж руководителя.

Конкурс был основан на опросе населения. Всего было опрошено 210 человек от населения и 120 работников учреждений.

По итогам опроса население выбрало пять лучших организаций:

МДОУ «Солнышко»(рук. Скрыбыкина Т.Г.) МБУ «КСК»( рук. Бурцев В.В.), МБО «Тиксинская школа искусств»(рук. Басай Л.А.), МБОУ «Тиксинская СОШ №1», МБОУ «Арктическая Гимназия».

Работники организаций — начальники управлений образования Катанов В.А. и культуры Горохова О.П. оценивали руководителей по 7 балльной шкале по 16 факторам, выявляли качества эффективного руководителя путем ранжирования. Решающую оценку в конкурсе выставили начальники управлений и учредитель глава улуса Кудряшов И.В.

По общим итогам победителями стали Басай Лилия Алексеевна, директор Тиксинской школы искусств среди организаций дополнительного образования, Корякина Наталья Анатольевна, директор ТСОШ №1среди образовательных организаций, Бурцев В.В., директор КСК среди учреждений культуры.

Победители были награждены грамотами Булунского местного Отделения ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на улусном мероприятии «Елка Главы».