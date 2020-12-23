В Тикси ввели в эксплуатацию уникальный ветродизельный комплекс

В арктическом поселке Тикси в Якутии РусГидро ввело в эксплуатацию не имеющий аналогов в России ветродизельный комплекс (ВДК) мощностью 3 900 кВт.

В церемонии пуска, прошедшей в формате видеоконференции, приняли участие исполняющий обязанности председателя правления – генерального директора РусГидро Виктор ХМАРИН, глава республики Айсен НИКОЛАЕВ, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса КОДЗУКИ, председатель японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Хироаки ИСИДЗУКА, представители японских компаний «Такаоко Токо» и «Мицуи».

Ветродизельный комплекс состоит из ветроэлектростанции мощностью 900 кВт, дизельной электростанции мощностью 3 000 кВт и системы аккумулирования энергии мощностью 1 000 кВт. Все элементы комплекса объединены автоматизированной системой управления производством и распределением электроэнергии. В год ВДК будет вырабатывать более 12 млн кВт.ч электроэнергии, обеспечивая надежное энергоснабжение заполярного поселка Тикси с пятитысячным населением. Эксплуатировать ВДК будет АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро).

Входящие в состав комплекса ветроэлектроустановки были введены в эксплуатацию в ноябре 2018 года и за два года подтвердили проектные параметры работы. Одновременно велось проектирование и строительство дизельной электростанции и системы накопления энергии. Только по Северному морскому пути в Тикси было доставлено более 10 тысяч тонн грузов.

Использование ветроустановок и современных эффективных дизельных агрегатов позволит снизить расход топлива более чем на 500 тонн в год, что обеспечит существенный положительный как экономический, так и экологический эффект от реализации проекта. Все оборудование ВДК адаптировано к работе в суровых условиях Заполярья. Ветроустановки работают при температуре до –50 ºC и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Высота каждой из трех ветроустановок – 41,5 м, диаметр лопастей – 33 м. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltec.

Три дизельных агрегата японской фирмы Yanmar могут использовать в качестве топлива сырую нефть, которая значительно дешевле дизельного топлива.

«РусГидро реализует программу в области модернизации локальной энергетики в дальневосточных регионах с использованием электроустановок на базе возобновляемых источников энергии, современных дизель-генераторов и накопителей энергии. ВДК в Тикси – первый реализованный проект гибридной генерации, опыт его строительства и эксплуатации дает нам уверенность при переходе к созданию новых энергообъектов гибридной генерации в рамках энергосервисных контрактов», – отметил глава РусГидро Виктор Хмарин, поблагодарив японских партнеров за предоставленное оборудование и глубокую вовлеченность в проект на всех этапах.

Первые такие контракты уже заключены, новые энергокомплексы до конца 2021 года будут построены в шести населенных пунктах Якутии, изолированных от единой энергосистемы России и входящих в Арктическую зону Российской Федерации: поселках Табалах, Мома, Сасыр, Тебюлях и Кулун-Елбют, а также в Верхоянске.

«Проект ветродизельного комплекса в Тикси – пример эффективного международного сотрудничества в области внедрения передовых технологий в том числе в условиях пандемии», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. «Это хороший шаг вперед в деле использования новых энергоэффективных технологий в разных регионах России», — отметил он.

Старт проекту по возведению ВДК был дан в сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума. В феврале 2018 года РусГидро, Правительство Республики Саха (Якутия) и NEDO подписали соглашение о строительстве ветродизельного комплекса в Тикси. Сразу же после подписания документов начались проектные работы, а в поселке приступили к подготовке площадки.