Происшествия
В Тикси военнослужащий получил по почте интересную посылку
По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и УФСБ России по Северному флоту, военным следственным отделом СК России по якутскому гарнизону в отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 228 УК России (незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере).
Мужчина, проходящий военную службу в войсковой части, дислоцированной в п. Тикси Булунского района, с целью личного употребления, заказал и получил через местное отделение почтовой связи наркотическое средство
в значительном размере. Посылка изъята.
В настоящее время в рамках следствия устанавливаются обстоятельства совершения преступления.
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