В Тикси военнослужащий получил по почте интересную посылку

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и УФСБ России по Северному флоту, военным следственным отделом СК России по якутскому гарнизону в отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 228 УК России (незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере).

Мужчина, проходящий военную службу в войсковой части, дислоцированной в п. Тикси Булунского района, с целью личного употребления, заказал и получил через местное отделение почтовой связи наркотическое средство

в значительном размере. Посылка изъята.

В настоящее время в рамках следствия устанавливаются обстоятельства совершения преступления.