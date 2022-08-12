Происшествия
В Тикси слесарь на работе повредил руку — идет расследование
Арктическим межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
В ходе предварительного расследования установлено, что 12 июля 2022 года слесарь Булунских электрических сетей во время проведения работ по обслуживанию дизельной электростанции поселка Тикси, а именно ремонта дизельного генератора получил травму на производстве вследствие ослабления натяжения и неисправности страховочного замка крюка электрической тали и последующего зажатия кисти руки между направляющей воронкой и поршнем. В рамках уголовного дела проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
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