10.01.2022
15:21
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Происшествия

В Тикси школьников, женщин и детей оставили дома из-за пурги

Порывы ветра до 34 м/с наблюдаются в поселке Тикси Булунского района Якутии, из-за неблагоприятных метеоусловий отменены очные занятия школьников, женщины и дети остаются дома. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

«Сегодня у нас минус 16 градусов, юго-западный ветер — 19-24 м/с, порывы 29-34 м/с. В связи с неблагоприятными метеоусловиями отменяются занятия в школах, кружках с 1-го по 11-е классы, отменяется работа детских дошкольных учреждений, работа женщин, не связанная с непрерывным производством», — рассказали в ЕДДС района.

Поселок городского типа Тикси является административным центром Булунского района, в нем проживают более 4,5 тыс. человек.

Фото: SAKHALIFE
Источник: https://tass.ru/proisshestviya/13382203
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