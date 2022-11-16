В Тикси появится Дворец эвенков

Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия) рассмотрело документацию по реконструкции здания этно-культурного центра «Айхал» в поселке городского типа Тикси Булунского улуса. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Муниципальное бюджетное учреждение этно-культурный центр «Айхал» находится на улице Турусова, дом 16 в поселке Тикси – самом северном порту России, который называют также морскими воротами Якутии. Учреждение занимает здание общей площадью 567,4 кв. м.

В рамках программы «Развитие предпринимательства и внутреннего и въездного туризма в Булунском районе на 2020-2024 годы» решено реконструировать его, изменить внешний и внутренний облик, разработать архитектурную концепцию. На подготовку проектно-сметной документации проекта были выделены средства из республиканского бюджета. Согласно проекту, рассмотренному государственной экспертизой Республики Саха (Якутия), этнокультурный центр преобразуют в Дворец эвенков, где будут работать кружки и мастер-классы, проходить местные культурно-массовые мероприятия.



